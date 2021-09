A Napoli i “no green pass” rinunciano alla manifestazione: erano in due

Si rivela un flop la manifestazione dei “no green pass” a Napoli, dove si sono presentate soltanto due persone, con una bandiera italiana.

A Napoli l’annunciata manifestazione dei ‘no green pass’ contro il certificato verde per viaggiare ha visto la partecipazione di 2 persone, che urlano “no green pass” e sventolano una bandiera italiana. “Siamo un’avanguardia – dice uno dei due- Abbiamo rinunciato (alla manifestazione, ndr) perche’ lo Stato si e’ mobilitato. Siamo contro il vaccino e contro la dittatura”, aggiungono.

Nel giorno dell’obbligatorieta’ del green pass per viaggiare sui mezzi a lunga percorrenza tra i cui i treni Intercity e Av, nello scalo ferroviario di Napoli Centrale non si sono registrati rallentamenti all’imbarco e tutto procede regolarmente. La stazione e’ presidiata fin dalle prime ore di questa mattina dalle forze dell’ordine e dalla digos in vista proprio della manifestazione dei “no green pass”, coloro che si oppongono all’utilizzo del certificato verde per viaggiare.

L’iniziativa era in programma alle ore 15 dopo essere stata lanciata anche in altri 53 scali ferroviari italiani, sulla chat Telegram “basta dittatura”. L’obiettivo della protesta dovrebbe essere quello di non far viaggiare nessuno. L’ingresso in stazione al momento avviene da un un unico varco, cosi’ per l’uscita.