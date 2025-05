Napoli-Montréal, inaugurato il nuovo volo diretto

A effettuare il nuovo volo diretto Napoli-Montréal è stata Air Canada, la principale compagnia aerea canadese.

Air Canada, la principale compagnia aerea canadese e vettore di bandiera del Paese, ha inaugurato il proprio operativo estivo potenziato, che include l’introduzione di un nuovo collegamento tra Napoli e Montréal – l’unico volo diretto tra la città partenopea e il Canada.

La compagnia aerea è atterrata oggi a Napoli per la prima volta, per poi ripartire lo stesso giorno alla volta di Montréal, proprio hub principale.

Il nuovo collegamento intercontinentale, che si aggiunge ai voli già attivi da Roma, Milano e Venezia, è pensato per offrire ai viaggiatori un accesso agevole al Canada e oltre, favorendo al contempo l’arrivo in Campania di turisti e viaggiatori d’affari. Situata sulla costa occidentale italiana, Napoli rappresenta un punto di partenza strategico per le rotte transatlantiche.

Il nuovo servizio è pensato per i viaggiatori italiani desiderosi di fuggire dal caldo estivo, così come per i passeggeri canadesi attratti dall’estate mediterranea e dall’autenticità del Sud Italia.

Questa nuova rotta segna anche un importante passo avanti nel rafforzamento dei collegamenti verso gli Stati Uniti, grazie a orari studiati per facilitare le coincidenze, via Montréal, verso città come New York, Los Angeles, Boston e San Francisco.

In un contesto di rapida crescita del mercato nordamericano per il turismo in Italia, questo collegamento rafforza significativamente i legami tra le due nazioni, permettendo ai viaggiatori di completare le procedure doganali statunitensi già durante il transito a Montréal.

Il volo stagionale sarà operato quattro volte a settimana, con partenze da Napoli ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica mattina e un tempo di volo di poco superiore alle nove ore*.