Consiglio Comunale di Napoli, eletti i presidenti delle altre 6 commissioni consiliari permanenti. Soddisfazione espressa dalla presidente Amato.

Nella seconda giornata dedicata all’elezione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti, sono stati eletti i presidenti delle commissioni Ambiente e Mare, Polizia Municipale e Legalità, Urbanistica, Politiche sociali, Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, Salute e Verde.

Convocate e presiedute dalla presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato, si sono svolte oggi le riunioni delle ultime sei commissioni che hanno eletto i propri presidenti.

La commissione Ambiente e Mare sarà presieduta da Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli Mediterranea), eletto a maggioranza con l’astensione del consigliere Toti Lange (Misto).

Pasquale Esposito (Partito Democratico) è stato eletto a maggioranza presidente della commissione Polizia Municipale e Legalità, con l’astensione dei consiglieri Catello Maresca (Gruppo Maresca), Iris Savastano (Forza Italia) e Alessandra Clemente (Misto).

Presidente della commissione Urbanistica è Massimo Pepe (Azzurri Noi Sud Napoli Viva), eletto a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Antonio Bassolino (Misto) e Catello Maresca (Gruppo Maresca).

A presiedere la commissione Politiche Sociali sarà Massimo Cilenti (Napoli Libera), eletto a maggioranza con l’astensione dei consiglieri Antonio Bassolino (Misto), Iris Savastano (Forza Italia), Giorgio Longobardi (Fratelli d’Italia), Rosaria Borrelli (Gruppo Maresca), Bianca Maria D’Angelo (Gruppo Maresca).

La commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile sarà presieduta da Gaetano Simeone (Napoli Libera), eletto all’unanimità.

All’unanimità è stata eletta anche la presidente della commissione Salute e Verde, Fiorella Saggese (Movimento 5 Stelle).

Al termine della sessione dedicata alla elezione dei presidenti di commissione, la presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato ha dichiarato: «Ringrazio tutti i gruppi politici che hanno collaborato fattivamente a mettere in campo un modello innovativo dell’organizzazione delle commissioni, che consentirà di efficientare sia politicamente che amministrativamente il loro lavoro. Sono particolarmente soddisfatta perché si è palesata la compattezza della maggioranza nelle proposte delle presidenze sulle quali, in alcuni casi, c’è stata la condivisione delle opposizioni, che hanno dato un contributo di merito anche quando hanno espresso un voto di astensione.

Alcune commissioni sono state già convocate e tutte inizieranno immediatamente la loro operatività anche in funzione delle prossime sedute del Consiglio. Ringrazio infine il personale del Consiglio comunale per la collaborazione offerta in questa importante e delicata fase di avvio della vita del Consiglio comunale.»