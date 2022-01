Napoli, ecco il volto dell’uomo che a caso schiaffeggia le donne per strada

Grazie alle telecamere presenti nella zona è stato identificato il volto dell’uomo che a caso schiaffeggia le donne per strada. La Polizia e Carabinieri: “Chi lo conosce si faccia avanti”.

E’ stato possibile identificare il volto dell’uomo, che a caso picchia le donne per strada nel centro di Napoli, da un fotogramma estratto da una telecamera. L’uomo, al momento dell’ultima aggressione, indossava un piumino leggero, jeans chiaro e con uno zainetto sulle spalle.

Le telecamere lo hanno ripreso mentre sale le scale e all’improvviso si avvicina e colpisce con uno schiaffo violento una donna facendola cadere a terra. Le immagini riprendono l’uomo che corre, sale i gradini, si avvicina a una donna che sta andando nella stessa direzione e la colpisce con una violenza assurda.

Poi scappa via percorrendo le scale al contrario, mentre la donna è ancora a terra. Le immagini delle telecamere del centro di Napoli, che hanno ripreso la scena, lasciano senza parole.

A soccorrere la donna in via Sant’Anna, sono state altre due donne che si trovano poco più in là. Ma attenzione questo non sarebbe il primo episodio. Infatti dalle forze dell’ordine si apprende che l’uomo avrebbe colpito almeno un’altra donna in via Vittoria Colonna.

Al vaglio della delle forze dell’ordine resta l’ipotesi che si tratti di una persona con problemi psichici in preda a raptus.

L’invito di polizia e carabinieri: “Chi lo conosce o ha informazioni utili, si faccia avanti”.

La foto dell’uomo è visibile su Fanpage.it