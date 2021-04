Napoli-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Cagliari è una sfida importantissima gli obiettivi di entrambe le squadre: tutti i modi per assistere al match dello stadio “Maradona”.

Punti pesantissimi in palio domenica pomeriggio al “Maradona”, dove il Calcio Napoli affronta il Cagliari e sa di non potersi concedere risultati diversi dalla vittoria in chiave Champions. Dal canto loro i sardi, rilanciati da tre vittorie consecutive, con un nuovo risultato positivo potrebbero abbandonare la terz’ultima piazza.

Allenamento mattutino per gli azzurri in vista della sfida di domenica alle 15. Gattuso recupera Manolas che ha scontato un turno di squalifica mentre resta fuori ancora Ospina. Lobotka ha svolto lavoro in palestra per smaltire i postumi di un leggero stato febbrile. Il difensore greco si riprende il posto da titolare al fianco di Koulibaly. Nel reparto arretrato ci sara’ sicuramente a destra Di Lorenzo mentre a sinistra si deve scegliere tra Hysaj e Mario Rui. A centrocampo ritorna Fabian Ruiz dopo aver risolto i problemi di lombalgia. Lo spagnolo sara’ al fianco di Demme che al momento e’ intoccabile. Cosi’ come Zielinski che in fase di possesso si spostera’ piu’ avanti. In attacco si giocano come sempre una maglia Osimhen e Mertens. A destra spazio a Lozano, a sinistra confermatissimo Insigne.

Napoli-Cagliari, probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruíz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, João Pedro.

Dove vedere in streaming e tv Napoli-Cagliari

La sfida Napoli-Cagliari sarà trasmessa demenica alle ore 15.00 in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Sarà possibile assistere al match anche in streaming grazie all’app Sky Go e a Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione dei match di Serie A.