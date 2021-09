Napoli, al Policlinico Vanvitelli Open Day vaccinale per donne in dolce attesa

Nell’ambito del programma anti Covid, la UOC di Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico Vanvitelli, dal 16 settembre prossimo, per ogni giovedì mattina, promuoverà un “Open day per le donne in attesa” che potranno accedere alla struttura aziendale vaccinale (sita nel complesso di Santa Patrizia, via Armanni 7, dalle ore 9.00 alle ore 12.30).

Il vaccino utilizzato sarà di tipo mRNA anti COVID-19. E’ prevista la possibilità di effettuare un controllo del benessere fetale a distanza di 30 minuti dalla vaccinazione.