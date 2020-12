Si trova ricoverata in rianimazione la 15enne precipitata da un balcone all’ottavo piano in via Pigna a Napoli.

In via Pigna, a Napoli, una ragazza di 15 anni è precipitata da un balcone all’ottavo piano. La giovane, trasportata in tarda mattinata al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, sarebbe in pericolo di vita. La polizia indaga sulle dinamiche dell’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti.