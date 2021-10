Miano: un grande murale dedicato a Diego Armando Maradona

Miano: campeggia sulle mura di una palazzina popolare un nuovo splendido murale dedicato a Diego Armando Maradona.

A quasi un anno dalla morte, gli omaggi culturali alla memoria eterna di Diego Armando Maradona sono sempre più numerosi e sentiti, soprattutto nella città di Napoli che tanto continua a volergli bene per la sua umanità e grandezza infinita sui campi da calcio.

Tra le forme più belle di street art, il murale è ormai quella più famosa, con il volto sorridente del Pibe de oro che ora campeggia anche su una palazzina popolare al rione San Tommaso di Miano, quartiere dell’area nord del capoluogo partenopeo.

Come riportato da “Il Mattino”, tale opera rappresenta un segnale di rinascita di un territorio difficile, spesso purtroppo segnato dalle vicende di Camorra. Esso è stato dipinto dall’artista Mario Casti e fortemente voluto da Salvatore Aldino, uno degli abitanti del rione.

Un rione popolare, pieno di passione per il pallone, rappresentato da quella gente che tanto era ammirata dallo stesso Diego, fino all’ultimo giorno della sua vita in prima fila per aiutare gli “ultimi”.