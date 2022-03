Meteo Campania, temperature ancora in calo e tornano piogge

Meteo Campania: oltre al gelo proveniente dalla Russia, non sono escluse piogge per le prossime giornate.

Meteo Campania | L’inverno sta provando a prendersi la scena sul nostro Paese, con aria direttamente dalla Russia che sta causando un crollo termico e nevicate al Centro-Sud. Come riporta il sito 3bmeteo, nella seconda metà della settimana l’Italia rimarrà in balia della variabilità. La Penisola si troverà a metà tra una timida rimonta anticiclonica, infiltrazione umide atlantiche e ancora qualche sbuffo freddo da Est. Vediamo però nel dettaglio cosa succederà, considerando però che la previsione è ancora soggetta a cambiamenti, specie giovedì e venerdì.

Meteo mercoledì 2: giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati praticamente ovunque, resisterà un po’ di nuvolosità al Sud a causa di una residua ventilazione fredda settentrionale. Non si escludono dei deboli piovaschi sulle coste pugliesi e sulla Sicilia settentrionale. Al Nord e sulla Sardegna aumenteranno le nuvole dal pomeriggio, specie sulla Liguria dove in serata non si esclude anche qualche prima localizzata pioviggine. Più asciutto altrove. Temperature in lieve rialzo. Vento ancora sostenuto, a tratti forte, dai quadranti settentrionali al Sud.

Meteo giovedì 3: correnti umide atlantiche faranno aumentare le nubi su gran parte d’Italia. In particolare su Liguria, bassa Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia. Non sono esclusi dei piovaschi sulle isole maggiori, Campania e in Liguria. Più stabile e soleggiato su Triveneto, Romagna e Piemonte ma con nubi in aumento dalla sera. Temperature in leggero aumento, in calo le massime sulle tirreniche. Ventilazione debole o moderata meridionale.

Meteo venerdì 4: peggioramento al Centro-Nord con nubi e piogge sparse specie tra Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Piovaschi anche su Piemonte meridionale, Marche, Umbria, Lazio e Campania. Leggermente meglio altrove ma clima umido. Più soleggiato sulle Alpi. Nevicate in Appennino oltre i 500-700mt. Temperature stazionarie o in leggero calo nei valori massimi al Centro-Nord. Ventilazione tesa di Scirocco su Tirreno e Adriatico, da Nord-Est sul Ligure occidentale.

Questa di venerdì è ancora una tendenza che subirà dei cambiamenti. Stiamo entrando in un periodo meteorologicamente più dinamico e a marzo si sa come il tempo sia pazzerello.