Meteo Campania, ancora tempo instabile: rischio pioggia per il ponte del 25 aprile

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, sono ancora lontane le calde giornate primaverili, con il maltempo che continuerà a essere protagonista.

Meteo Campania | Ancora tempo instabile su tutto il territorio Italiano previsto nei prossimi giorni con fenomeni che soprattutto nelle ore pomeridiane assumeranno anche carattere di temporale. Breve tregua possibile con l’arrivo del prossimo weekend grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo centrale. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che confermano la possibilità di un nuovo peggioramento proprio nei giorni del ponte del 25 aprile. Possibile fase più mite e stabile solo per gli ultimi giorni del mese.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi nord-occidentali e sull’Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

Al Centro

Al mattino piogge sparse tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge anche su Toscana e Umbria, più asciutto sulle Marche. In serata tempo in miglioramento ma con nuvolosità irregolare su tutte le regioni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari con pioviggini tra Campania e Molise, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali ed acquazzoni su tutti i settori. In serata attese residue precipitazioni su Campania ed alta Puglia, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale rialzo.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su Alpi e Appennini, neve a quote medio-alte. In serata e in nottata piogge e acquazzoni in movimento verso la Pianura Padana e neve sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne. In serata residue piogge in Umbria e zone interne del Lazio, asciutto altrove con graduali schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari con locali piogge su Puglia e coste tirreniche della calabria, sereno sulle Isole. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, ancora asciutto sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento con anche delle schiarite. Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve calo al Nord e in aumento sul resto d’Italia.