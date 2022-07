Meteo Campania, previsioni dal 22 al 24 luglio: ancora grande caldo

Previsioni meteo Campania: il weekend da venerdì 22 a domenica 24 luglio sarà ancora una volta caratterizzato dal gran caldo.

Ancora tanto caldo in Campania per il weekend da venerdì 22 a domenica 24 luglio. Si è infatti aperta una fase all’insegna del tempo stabile e soleggiato e di un progressivo aumento delle temperature su valori superiori alle medie climatiche per effetto di un graduale rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-orientale.

La nuova ondata di calore, alimentata dall’afflusso di masse d’aria d’estrazione nord-africana, vedrà le temperature massime tra 31 e 34°C lungo i litorali e fino a 38-40°C nelle aree interne pianeggianti non mitigate dall’afflusso delle brezze.

Ma ecco le previsioni del tempo per le giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio, riportate da “3bmeteo.com”.

Meteo Campania: le previsioni di venerdì 22 luglio

L’anticiclone subtropicale domina lo scenario meteorologico, determinando una giornata stabile e all’insegna di un diffuso soleggiamento, salvo annuvolamenti diurni in sviluppo e locali piovaschi o temporali sui rilievi appenninici. Caldo intenso con temperature fino a 36-38°C. Venti deboli settentrionali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Meteo Campania: le previsioni di sabato 23 luglio

Anticiclone con tempo diffusamente assolato, salvo annuvolamenti diurni in sviluppo sui rilievi e locali piovaschi o temporali sull’Appennino. Tra notte e mattino non si esclude qualche annuvolamento sulle coste tirreniche. Caldo intenso con temperature massime fino a 36-38°C nelle pianure interne. Venti deboli occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Meteo Campania: le previsioni di domenica 24 luglio

L’alta pressione continuerà, portando tempo ampiamente soleggiato con annuvolamenti diurni. Tra notte e mattino non si esclude qualche annuvolamento sulle coste tirreniche. Caldo ancora intenso con massime fino a 36-38°C. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.