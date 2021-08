Meteo Campania, “Lucifero” non dà tregua: picchi fino a Ferragosto

Meteo Campania: stiamo vivendo la settimana più calda dell’estate a causa dell’anticiclone africano “Lucifero”.

Meteo Campania | E’ la settimana più calda dell’estate 2021. Le temperature hanno raggiunto punte superiori ai 47°C in Sicilia (a Lentini, Siracusa) e ora l’anticiclone africano Lucifero si appresta a colpire anche il Centro-Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che anche la giornata di mercoledì sarà di fuoco per il Sud Italia dove si rischia di battere il record di temperatura più alta mai registrato (1999 a Catenanuova, provincia di Enna, +48.5). Proprio sulla Sicilia sudorientale si potrebbero toccare i +49-50°C.

Clima rovente anche sul resto del Meridione con 39-42°C in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania (casertano). Dopo mercoledì l’anticiclone Lucifero sposterà il suo carico bollente anche al Centro-Nord. Almeno fino al weekend di Ferragosto le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40°C nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38°C a Roma, fino a 37°C in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.