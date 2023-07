Meteo Campania, in arrivo l’anticiclone africano: sarà un weekend rovente

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, il fine settimana sarà caratterizzato da un importante rialzo delle temperature a causa dell’avanzamento dell’anticiclone tropicale dal deserto del Sahara.

Meteo Campania | Sarà un weekend rovente. L’anticiclone tropicale dal deserto del Sahara sta iniziando ad avanzare verso l’Italia e farà salire le temperature massime fino ad oltre 43°C sulle Isole Maggiori. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Nel corso del weekend l’anticiclone africano conquisterà tutta l’Italia e il suo centro si avvicinerà alla Sardegna.

Sia sabato che domenica il sole sarà prevalente mentre le temperature subiranno un’improvvisa impennata domenica 9 luglio.

Al Nord si toccheranno punte di 35-36°C, come a Bologna, Padova, Milano, al Centro i valori saliranno fino a 36-37°C come a Roma e Firenze. Al Sud si supereranno di poco i 40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

La prossima settimana il bel tempo continuerà a prevalere su tutte le regioni, “con temperature – afferma Sanò – che potrebbero candidarsi ad essere una delle più potenti mai avvenute in Italia”. I valori termici diurni aumenteranno ulteriormente. Tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno si potranno toccare addirittura i 47-48°C in Sardegna e 45°C in Sicilia, 36-38°C al Centro-Nord come a Firenze, Milano, Ferrara, Bologna e Roma.

Nel dettaglio

– Sabato 8. Al nord: un po’ di instabilità sul torinese, sole altrove. Al centro: soleggiato con caldo in aumento. Al sud: bel tempo e clima caldo.

– Domenica 9. Al nord: tutto sole e caldo intenso. Al centro: clima caldissimo e soleggiato. Al sud: sole prevalente, molto caldo in Campania e Sicilia.