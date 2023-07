Meteo Campania, il caldo record ha le ore contate: le previsioni

Secondo le ultime previsioni meteo Campania, sul Mediterraneo centrale sta affluendo aria più fresca di matrice atlantica che porterà un vistoso calo delle temperature.

Meteo Campania | Temporali e nubifragi accompagnati anche da grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento hanno interessato il Nord Italia mentre record di caldo sono stati battuti al Centro-Sud. Palermo ha registrato +47.0 gradi di massima, mai così tanto dal 1865. Sul Mediterraneo centrale sta affluendo come previsto aria più fresca di matrice atlantica la quale porta ancora maltempo su alcuni settori e un vistoso calo delle temperature.

Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano ancora un po’ di maltempo al Nord e su parte del Centro Italia tra oggi e domani ma soprattutto temperature che rientreranno intorno alle medie del periodo. Finale di luglio con caldo nella norma, un po’ di instabilità sempre presente ma molto probabilmente senza i fenomeni estremi dei giorni scorsi.

Le previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-est, piovaschi su Lombardia e Romagna. Al pomeriggio instabilità attesa sui rilievi Alpini e sulle Prealpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni su Trentino e Triveneto, nessuna variazione altrove.

Al Centro Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità sui rilievi di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso su coste e pianure. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, poco nuvoloso su Campania, Molise e alta Puglia. Al pomeriggio ancora velature in transito sui medesimi settori, sereno altrove. In serata ancora tempo stabile, con qualche addensamento basso sulla Sicilia settentrionale. Temperature minime in aumento al centro, in lieve calo altrove; massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo al settentrione.

Le previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni di nord-est, isolati piovaschi sulla Romagna; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile tra Friuli, Veneto e Romagna, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni tra Veneto e Romagna; migliora nella notte.

Al Centro Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio locali rovesci tra Lazio e Abruzzo, maggiori spazi di sereno sulla Toscana. In serata tempo del tutto stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole Al mattino cieli sereni o, al più, poco nuvolosi. Al pomeriggio piovaschi attesi su Molise, Puglia e hinterland Campano, soleggiato altrove. In serata residui piovaschi sul Barese, sereno sul resto della penisola. Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.