Meteo Campania, da lunedì irrompe il maltempo autunnale: le previsioni

Meteo Campania: già dal weekend cominceranno a vedersi i primi effetti dell’arrivo dell’autunno, che è pronto a irrompere a tutti gli effetti dalla prossima settimana.

Meteo Campania | La prossima settimana sarà caratterizzata dalla prima ondata di maltempo autunnale su molte regioni del Sud Italia, tra cui anche la Campania.

DOMENICA, INIZIA IL PEGGIORAMENTO. Già sul finire della settimana il tempo, come riporta 3bmeteo.it, inizierà a peggiorare soprattutto sulle regioni di Nordovest, per l’avvicinamento di un fronte atlantico. Si tratterà di una perturbazione piuttosto organizzata e pilotata da un vortice già in gestazione tra Islanda e Scozia che tra la fine della settimana e l’inizio di quella successiva si approfondirà ulteriormente sulle Isole Britanniche e sarà causa del peggioramento destinato al Mediterraneo centrale e a parte dell’Italia.

LUNEDÌ MALTEMPO AL NORD E TIRRENICHE. Nella giornata di lunedì il transito della perturbazione coinvolgerà sin dalle prime ore della giornata gran parte delle regioni settentrionali con piogge e rovesci diffusi che dal Nordovest si sposteranno velocemente verso il Triveneto e potranno risultare anche forti e temporaleschi, specie a nord del Po, mentre sulle vette alpine cadranno i primi fiocchi di neve anche sotto i 2500m su quelle occidentali. Nel mirino del maltempo rientrerebbe parte delle regioni tirreniche, con piogge e temporali su Toscana, Lazio e probabilmente anche la Campania.

Sembra invece destinato a migliorare rapidamente il tempo sull’estremo Nordovest, il primo ad uscire dagli effetti della perturbazione atlantica con le schiarite che comunque nel corso della giornata dovrebbero propagarsi verso est. Le regioni meridionali e quelle adriatiche rimarrebbero ancora in condizioni di maggior stabilità, con clima caldo sul versante adriatico. Venti sostenuti di Scirocco tendenti a provenire dai quadranti occidentali ad ovest della penisola.

TENDENZA FINO A META’ SETTIMANA. Martedì solo una residua variabilità legata alla perturbazione si dirigerebbe verso il Sud Italia, provocando qualche pioggia, mentre altrove il tempo sembrerebbe già in miglioramento grazie al temporaneo insediamento di una zona di alta pressione alle medio-basse latitudini europee. Questa non sembra però duratura, tanto che già intorno a metà settimana un nuovo fronte potrebbe bussare alle porte del Mediterraneo centrale, insidiando il tempo su parte d’Italia. Si tratta però di una tendenza e non di una previsione definitiva, data la distanza temporale, e in quanto tale necessita di ulteriore conferme e analisi. Non sono escluse quindi modifiche nei prossimi giorni, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti.