Meteo, temperature in salita per l’anticiclone africano: ecco fino a quando

Secondo le ultime previsioni meteo, in questi giorni ci sarà davvero da soffrire a causa del caldo dovuto all’anticiclone Scipione: ecco quanto durerà.

Ci sarà davvero da soffrire nei prossimi giorni, quando l’anticiclone africano Scipione porterà i termometri verso valori record per il mese di Giugno. Già in questi ultimi giorni, come riporta il sito ilmeteo.it, le colonnine di mercurio hanno raggiunto valori decisamente elevati su gran parte del Paese. Tuttavia, il peggio in termini di calura deve ancora arrivare.

Massima attenzione da Venerdì 13 Giugno e per tutto il corso del weekend, quando assisteremo a un’ulteriore escalation termica che porterà a temperature record su alcune zone. A salire sul gradino più alto del podio, come regione più rovente, sarà la Sardegna dove i termometri toccheranno addirittura la soglia dei 41/42°C, numeri davvero eccezionali per la prima metà di Giugno.

Ma il grande caldo non risparmierà nemmeno il resto d’Italia. Al Sud, sotto osservazione, saranno soprattutto la Sicilia e la Puglia, dove ci attendiamo punte prossime ai 38/40°C. Forte calura anche su alcuni tratti interni del Centro in particolare su Lazio, Umbria, Toscana e su molte aree della Valle Padana, come in Emilia Romagna e basso Veneto con picchi di 37/38°C.

Lecito attendersi anche un inesorabile aumento del fenomeno dell’afa. L’alto tasso di umidità, che caratterizza queste ondate di calore africano, ci proietterà pure verso notti tropicali, ovvero quelle con temperature ben superiori alla soglia dei 20°C.