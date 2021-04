Mergellina, incidente in moto per una pattuglia di Falchi: poliziotto in fin di vita

Un gravissimo incidente ha coinvolto una pattuglia di Falchi a Mergellina, con i centauri che si sono scontrati con un’auto per poi finire a terra: nell’impatto uno dei due è rimasto gravemente ferito.

Un incidente gravissimo ha visto coinvolta nella giornata di ieri una pattuglia dei ‘Falchi’. I centauri si sono scontrati con un’auto e sono finiti a terra. Sul posto sono accorsi subito gli uomini della polizia municipale, infortunistica stradale, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica.

Lo scontro è avvenuto in via Giordano Bruno, a Mergellina. Uno dei due poliziotti del commissariato di San Ferdinando è in fin di vita all’ospedale Cardarelli. L’altro invece è ricoverato presso l’Ospedale del Mare, ma non è in pericolo di vita.