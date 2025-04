Luvo Barattoli Arzano Campione regionale Under 18, sconfitto il San Lorenzo

La Luvo Barattoli Arzano si arricchisce di un nuovo trofeo al termine della finale vinta con il San Lorenzo con il punteggio di 3-1.

La Luvo Barattoli Arzano solleva la coppa che sancisce la conquista del titolo regionale Under 18 femminile. Il settore femminile più vincente della pallavolo regionale contemporanea si arricchisce di un nuovo trofeo al termine della finale vinta con il San Lorenzo con il punteggio di 3-1.

Due squadre che in molte occasioni si sono affrontate nell’ultimo atto dei campionati giovanili, a testimonianza di quanta attenzione entrambe le compagini mettono nell’allevare i nuovi talenti della pallavolo della Campania.

La gara ha visto un primo set sostanzialmente equilibrato. Le contendenti si affrontano a viso aperto per quasi mezz’ora. Lo sprint finale premia le ragazze di Antonio Piscopo che arrivano per prime a quota 25.

Gara nella gara è stata quella delle battute sbagliate: trenta in tutto. Arzano ne riesce a sbagliare ben 18 mentre il San Lorenzo si ferma a quota 12.

La parte centrale della gara vede le due formazioni alternarsi nella conduzione del gioco. Al 25-17 che porta il risultato sul 2-0, risponde il San Lorenzo accorciando le distanze.

Nel quarto set Arzano cerca di non commettere più passi falsi, allunga, amministra e mette a segno il punto che vale la vittoria. Il titolo regionale e le finali nazionali diventano una certezza anche per questa stagione. Uno sguardo al tabellino con D’Angiolella, Russo e Rulli in doppia cifra.

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

SMILERS SAN LORENZO 1

(25-23; 25-17; 15-25; 25-19)

Luvo Barattoli Arzano: Ionovici 8, D’Angiolella 14, Petrone 7, Russo 13, Rulli 12, Armenante, Pennino 1, Angelillo 3, Gabriele, Cinque, Sigismondo (L). Non entrate: Fraola, Frola (L), De Rosa. All. Piscopo

Smilers San Lorenzo: Trezza 8, Criscuolo (L), Vicinanza 9, Toro 2, Erra 16, Gentile, Grimaldi 6, Molinari 3, Ramirez 6, De Amicis 1. Non entrate: Picarella, Tulimieri, Pannullo, Albano (KL). All. Ferrara

Note. Durata set: 26’; 23’; 25’; 26’. Battute sbagliate Arzano 18, Battute punto Arzano 7, Muri punto Arzano 6. Battute sbagliate San Lorenzo 12, Battute punto San Lorenzo 6, Muri punto San Lorenzo 8.