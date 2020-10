Lutto nel giornalismo campano. Addio a Rosario Mazzitelli

Addio a Rosario Mazzitelli, 71 anni, di Portici, giornalista professionista, vicepresidente di Ussi Campania, storico addetto stampa del Circolo Canottieri Napoli.

Tutto il giornalismo campano è in lutto. E’ morto oggi Rosario Mazzitelli, 71 anni, di Portici, giornalista professionista, vicepresidente di Ussi Campania, storico addetto stampa del Circolo Canottieri Napoli e riferimento stampa del Comitato Campano della FIN.

Un uomo di altri tempi che ha svolto il suo lavoro con passione e professionalità. Era tifoso del Napoli e seguiva con orgoglio tutte le gare campane di nuoto, di pallanuoto, di vela del Circolo Canottieri Napoli.

Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per Covid in terapia intensiva. Questo triste lutto per il giornalismo napoletano si aggiunge alla notizia di pochi giorni fa della scomparsa del giornalista Carlo Franco.

Nota di cordoglio del Comune di Napoli

“L’Amministrazione comunale esprime il profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Rosario Mazzitelli ed è vicina alla famiglia, ai suoi colleghi dell’Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli di cui curava l’ufficio stampa“, si legge in un comunicato stampa del Comune di Napoli.

Alla famiglia Mazzitelli le condoglianze affettuose della redazione del giornale 2Anews.