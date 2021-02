Lettere, lanciano immondizia dallo scooter e postano il video su Tik Tok: sanzionati due 19enni

A Lettere, in provincia di Napoli, due 19enni si sono ripresi mentre lanciavano la spazzatura sul ciglio della strada, per poi postare il video su Tik Tok.

Hanno lanciato dallo scooter in corsa alcuni sacchi di immondizia per poi postare il video su TikTok. E’ accaduto a Lettere (Napoli), dove due 19enni per partecipare alle cosiddette ‘challange’, sono saliti sullo scooter e si sono ripresi mentre lanciavano la spazzatura sul ciglio della strada.

Dopo alcune segnalazioni i carabinieri delle stazioni di Lettere e Gragnano, hanno analizzato il video è ricostruito il fatto, avvenuto proprio a Lettere il 22 aprile del 2019. Grazie al filmato i militari sono riusciti ad identificare i due centauri. Entrambi di Casola, 19enni e incensurati sono stati sanzionati per abbandono e deposito illecito di rifiuti.