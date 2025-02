L’Arte della Gioia, in arrivo su Sky la serie diretta da Valeria Golino

Arriva su Sky, e in streaming solo su Now, L’Arte della Gioia, la serie diretta da Valeria Golino liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza

Presentata in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes e arrivato in sala in due parti la scorsa estate, debutta finalmente, il 28 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW L’Arte della Gioia, la serie Sky Original diretta da Valeria Golino liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all’estero.

Prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, la serie – di cui è stato rilasciato il nuovo trailer ufficiale – racconta la drammatica e avventurosa storia di Modesta, una ragazza orfana della Sicilia rurale di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto, che la porterà a lottare per la sua emancipazione e la sua felicità, sbaragliando le leggi dei padroni che hanno già scritto il suo posto nel mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)

Vincitrice del David di Donatello, del Nastro d’Argento, del Globo d’oro, del Ciak d’Oro e della Colpa Volpi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Valeria Golino ha anche sceneggiato la serie insieme a Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo.

Nel cast Tecla Insolia nei panni della giovanissima Modesta, protagonista spregiudicata, sensuale e coraggiosa; Valeria Bruni Tedeschi interpreta la principessa Gaia Brandiforti; Guido Caprino è Carmine, l’uomo che gestisce le terre della villa dei Brandiforti; e con Jasmine Trinca nei panni di Leonora, madre superiora del convento in cui Modesta verrà accolta ancora bambina.

Nel cast anche Alma Noce nei panni di Beatrice, la più giovane della famiglia Brandiforti; Giovanni Bagnasco in quelli di Ippolito, figlio di Gaia e unico vero erede dei Brandiforti; e Giuseppe Spata che interpreta Rocco, autista dei Brandiforti.

L’Arte della Gioia è stata realizzata con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.