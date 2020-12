Kim Rossi Stuart: l’attore si fece conoscere al grande pubblico con Fantaghirò

Kim Rossi Stuart: il popolare attore romano (protagonista di “Le chiavi di casa”, “Romanzo criminale” e “Vallanzasca”) si fece conoscere al grande pubblico grazie alla serie cult degli anni ’90.

Kim Rossi Stuart (51enne attore e regista romano) è oggi uno dei più apprezzati interpreti del cinema italiano. Tanti e molto diversi tra loro i suoi ruoli, partendo ad esempio dal giovane Anthony Scott in Il ragazzo dal kimono d’oro 1 e 2 (1987-88) e Al di là delle nuvole di Michelangelo Antonioni (film del 1995 dove interpretava Silvano).

Fino all’intenso Le chiavi di casa (film di Gianni Amelio del 2004, dove interpretava la parte di un padre che accudisce il figlio affetto da patologia neuromotoria) e a film cult come Romanzo criminale del 2005 (dove interpretava “Il freddo” della banda della Magliana) e Vallanzasca del 2010 (dove dava il volto al popolare criminale milanese).

Nel 2020 ha recitato ne Gli anni più belli di Gabriele Muccino e Cosa sarà di Francesco Bruni. I suoi fan nati tra gli anni ’70-’80 ricordano però anche e soprattutto la serie tv che lo fece conoscere al grande pubblico: Fantaghirò (favola dei primi anni ’90 tuttora apprezzata dal pubblico).

Al fianco della celebre principessa guerriera (interpretata da Alessandra Martines), Kim Rossi Stuart ha interpretato per tre stagioni la parte di Re Romualdo, sovrano del regno nemico che si innamora di Fantaghirò: una delle storie d’amore televisive più apprezzate dal pubblico.

Bandita dal suo castello, Fantaghirò trova rifugio nella foresta, dove presso un fiume incontra il Cavaliere Bianco che le fa da maestro di scherma. La ragazza sviluppa grande abilità e scocca una freccia verso il sole, ma questa finisce per sfiorare Romualdo. Temendo un agguato, il giovane sovrano oltrepassa il confine del suo regno per inseguire Fantaghirò. La fanciulla fugge e Romualdo riesce solo ad intravederne lo sguardo, e tanto basta ad entrambi per innamorarsi.

I due si ritroveranno successivamente, quando Fantaghirò (sotto le false spoglie del Conte di Valdoca) incontra tre cavalieri, ovvero lo stesso Romualdo e i suoi amici Ivaldo e Cataldo. Fantaghirò viene atterrata per magia e a quel punto Romualdo, seguendo il codice cavalleresco non la uccide, perché Fantaghirò, avendo inciampato, non aveva potuto più difendersi.

Nel tenderle la mano per aiutarla ad alzarsi Romualdo scopre gli occhi del conte di Valdoca, identici a quelli della fanciulla di cui è innamorato. Seguirà poi il duello finale, con Romualdo sconfitto. Lei ha dunque l’occasione di ucciderlo e far cessare per sempre la guerra, ma al momento decisivo non trova la forza per farlo perché ne è innamorata.

Torna così a casa coperta di vergogna per non aver compiuto il suo dovere, e per punizione viene rinchiusa. Ma Romualdo, lealmente, si presenta lui stesso al re, proclamandosi sconfitto. In risposta il re gli permette di continuare a governare la sua gente, a condizione che sposi una sua figlia tra Caterina e Carolina.

Ma Romualdo, che ama Fantaghirò, propone Ivaldo e Cataldo come sposi per le due giovani, che accettano. Caterina convince Romualdo a seguirla nella stanza di Fantaghirò, e qui egli la trova vestita da donna, grazie alle arti della Strega Bianca, e i due si scambiano finalmente un bacio.