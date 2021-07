Istituto Pascale: due ricercatrici tra le dieci promesse under 40 in Italia

Altro grande riconoscimento per l’Istituto Pascale di Napoli: Carmen Manolio e Concetta Ragone (ricercatrici del nosocomio partenopeo) sono state inserite dalla rivista Fortune tra le dieci promesse under 40 in Italia.

Nuovo grande riconoscimento al lavoro nella Ricerca dell’Istituto Pascale di Napoli. La rivista Fortune Italia ha infatti selezionato tra le dieci promesse under 40 d’Italia anche le ricercatrici napoletane Carmen Manolio (23 anni, laureata di primo livello) e Concetta Ragone (30 anni, specializzanda).

Le due ricercatrici hanno definito per la prima volta l’omologia tra antigeni umani e antigeni virali essendo co-autrici di uno studio internazionale, con cui hanno evidenziato che la memoria immunitaria indotta dalle infezioni virali o batteriche nel corso della vita di ogni singolo individuo, inclusi i batteri presenti nel nostro apparato gastroenterico, può rappresentare una vaccinazione naturale antitumorale.

Tale ricerca, condotta nel laboratorio di Modelli Immunologici Innovativi dell’Istituto dei tumori di Napoli, diretto da Luigi Buonaguro, è stata pubblicata sul Journal for Immunotherapy of Cancer e per la prima volta in letteratura definisce l’omologia tra antigeni tumorali umani ed antigeni virali.

Secondo Attilio Bianchi, direttore generale del Pascale, è “uno splendido riconoscimento ai nostri giovani ricercatori. Sono loro il futuro della nostra ricerca. Complimenti ad entrambe e a tutti quelli che ogni giorno si impegnano con dedizione”.