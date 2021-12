Incidente sul lavoro a Ischia, operaio cade da impalcatura e muore

La vittima, di 59 anni, è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Rizzoli di Ischia, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Un operaio di 59 anni è morto dopo essere precipitato da un’impalacatura mentre lavorava in un catiere edile di Forio, comune dell’isola di Ischia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La vittima, secondo quanto si apprende, è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Rizzoli di Ischia ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.