“Il Volo – Incanto di Natale”, il concerto dall’Arena di Sofia su Canale 5

Per la notte della Vigilia, in prima serata su Canale 5, arriva il concerto evento ‘Il Volo – Incanto di Natale’.

Stasera, mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, il concerto evento con ‘Il Volo – Incanto di Natale‘. La notte ‘incantata’ della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante.

Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi, come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad, senza dimenticare i loro grandi classici, ‘Grande Amore’, ‘Capolavoro’ e tanti altri, che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.

