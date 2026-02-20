I sei teatri nazionali per il Sannazaro: una rete di solidarietà per farlo rinascere

All’indomani del tragico incendio che ha avvolto nelle fiamme il Teatro Sannazaro, storico gioiello della tradizione teatrale e simbolo della memoria cultura collettiva, i 6 Teatri Nazionali si stringono in un abbraccio solidale alla proprietà, ai gestori, agli artisti e a tutta la comunità napoletana, attivando una rete di sostegno per il ritorno alla luce di questo palcoscenico straordinario.

Il Teatro Sannazaro non è soltato un luogo fisico, ma l’emblema di una identità artistica che appartiene all’intero Paese: uno specchio della nostra umanità, che oggi appare ferito ma vivo. Con spirito comunitario e responsabilità civile, travalicando i confini regionali, i Teatri Nazionali – Teatro di Napoli, Teatro di Roma, Teatro di Torino, Teatro di Genova, Teatro del Veneto, Emilia Romagna Teatro Ert – hanno deciso di promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta al proprio pubblico.

L’invito a tutti gli spettatori è di contribuire alla rinascita del Sannazaro con un grande gesto di partecipazione collettiva. Nelle sale e nei canali di comunicazione dei Teatri Nazionali verrà presto diffuso l’IBAN del conto corrente dedicato attraverso il quale il pubblico potrà effettuare donazioni dirette a sostegno del teatro.

I dettagli relativi alle modalità di donazione saranno resi noti nelle prossime ore sui canali ufficiali e nei foyer dei teatri coivolti.