Grande successo per la prima serata del Coca-Cola Pizza Village con 60mila presenze

Ecco il calendario con tutti gli artisti che si esibiranno nel corso delle serate. Il gran finale del Coca-Cola Pizza Village è fissato per domenica 6 luglio sull’attesissimo live di Gigi D’Alessio.

Un’ondata di entusiasmo ha travolto la Mostra d’Oltremare per la prima serata del Coca-Cola Pizza Village. Ben 60.000 le presenze registrate nella giornata di apertura, a conferma del legame speciale tra Napoli e l’evento all’aperto più amato dell’estate. Una folla entusiasta ha affollato il villaggio, trasformando l’inizio dell’edizione 2025 in una vera festa collettiva.

Da sempre il Pizza Village sa d’estate, e anche quest’anno non ha deluso le aspettative: nonostante le alte temperature, si è respirata un’atmosfera fresca, allegra e coinvolgente. Tra il profumo della pizza appena sfornata, la musica dal vivo e l’entusiasmo contagioso dei visitatori, il villaggio ha regalato emozioni autentiche fin dal primo giorno.

Molto apprezzate le pizze “special” firmate dai maestri pizzaioli, vere protagoniste tra i forni. A spopolare tra i visitatori anche le “combo dell’estate”: la pizza in teglia accompagnata da Coca-Cola, regina delle aree partner, e l’aperitivo estivo con frittatina di pasta Garofalo e Aperol Spritz, diventato già un rituale irrinunciabile per molti.

Ad arricchire ulteriormente l’avvio dell’edizione 2025, anche il taglio del nastro di Casa Caputo, cuore pulsante dell’area didattica, che ha segnato l’inizio ufficiale delle masterclass dei grandi maestri dell’arte bianca. A inaugurare il calendario formativo Teresa Armato, Assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli insieme a tre pizzaioli d’eccellenza: Enzo Coccia, Salvatore Lioniello ed Errico Porzio.

Gli artisti di RTL 102.5 e della Maglia Azzurra, un’idea di Gianni Simioli, hanno animato il palco con ritmo ed energia, regalando al pubblico momenti di grande coinvolgimento. Sal Da Vinci, The Kolors, Napoleone, Le Votives, Federico Di Napoli, Pisapia con Lucariello e Decibel Bellini si sono alternati in una line-up travolgente che ha reso ancora più esplosiva l’atmosfera della prima notte del villaggio.

A dare ritmo all’edizione 2025 è anche la nuova sigla ufficiale “Ma tu vulive ‘a pizza”, una sorprendente versione rap del classico partenopeo di Aurelio Fierro, firmata da Lucariello.

Nel corso della serata inaugurale ha preso il via anche la quarta edizione del Premio “Napoli d’aMare”, ideato da Lorenzo Crea con la direzione artistica di Enzo Agliardi e prodotto da Oramata Grandi Eventi. Il riconoscimento viene assegnato a personalità che si sono distinte in ambiti come istituzioni, cultura, spettacolo, scienza e sport, contribuendo a valorizzare l’immagine di Napoli e della Campania.

Dopo l’attrice Claudia Ruffo, il premio sarà conferito alla giornalista Titti Improta e proseguirà con Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, la scrittrice Viola Ardone e l’attrice Gina Amarante, fino alla serata conclusiva, quando sarà premiato il Prefetto di Napoli Michele di Bari, alla presenza dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Nei prossimi giorni si alterneranno sul palco, tra musica pop, urban e canzone d’autore:

– 2 luglio: BigMama, Gaia, Trigno, Icy Subzero, Veronica Simioli, Gianni Fiorellino, Ste, Jelecrois, Gaié (prod. Maria Siciliano)

– 3 luglio: Tiromancino, Settembre, Rhove, Antonia, Andrea Sannino, Mr Hyde, Yoseba, Femelle, Martino, Fabrizio Mandara, Anna Capasso

– 4 luglio: Fred De Palma, Alex Wyse, Gianluca Capozzi, Ivan Granatino, Gabriele Esposito, Rajo

– 5 luglio: Alfa, LDA, Vale LP & Lil Jolie, Les Votives, Baby K, Tommaso Primo, Francesco Da Vinci, Peppoh, Nino Esposito (Nino D’Angelo Tribute), Mattewh

– 6 luglio: Florinda, Sarah Toscano, il vincitore del Contest RTL 102.5, Mavi, Walter Ricci, Gigi Soriani, Ortel, Andrea D’Alessio, e l’attesissimo Gigi D’Alessio

Il gran finale è fissato per domenica, quando il villaggio accenderà i riflettori sull’attesissimo live di Gigi D’Alessio.