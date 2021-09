Gevi Napoli Basket, Mercoledi 29 Settembre il Memorial Michele Amoroso

L’evento avrà inizio alle ore 20,30 al Palabarbuto. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al reparto di Oncologia Pediatrica dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli.

Domani Sera, Mercoledi 29 Settembre, si disputerà al PalaBarbuto il Primo Memorial Michele Amoroso, Compianto ed amato Presidente e Fondatore della Generazione Vincente S.p.A., tra i soci fondatori del Napoli Basket, protagonista del Cammino che ha portato la Gevi Napoli Baket in Serie A.

L’evento avrà inizio alle ore 20,30 e vedrà la partecipazione delle due squadre targate Generazione Vincente. Oltre agli azzurri infatti scenderanno in campo i “cugini” della GEVI Vasto Basket, squadra che giocherà il prossimo campionato di Serie C Gold Abruzzo.

Si affronteranno due squadre , composte da un mix di atleti delle due formazioni , allenate da Coach Pino Sacripanti e dall’allenatore della Gevi Vasto Sandro Di Salvatore, che disputeranno due tempi da 12 minuti. Oltre alla partita sono in programma anche la gara di tiro ed una spettacolare gara delle schiacciate dove, una giuria composta da pubblico ed addetti ai lavori, assegnerà il premio per the “Best Dunk” della serata.

L’ingresso al “Memorial Michele Amoroso” sarà gratuito con la possibilità, per chiunque volesse contribuire ad una nobile causa, di effettuare una donazione, di un minimo di 5€, tramite bonifico intestato a “Fondazione Santobono Pausilipon” – IBAN IT75P0514203419CC1181075123 – con causale “Memorial Michele Amoroso”. L’intero ricavato della serata, infatti, sarà devoluto al reparto di Oncologia Pediatrica dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli, grazie alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, diretta dalla preziosa dott.ssa Flavia Matrisciano, da sempre amica del Napoli Basket.

Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green Pass a partire dai 12 anni. All’interno del palazzetto è obbligatoria mascherina.

Dichiarazione Alfredo Amoroso, Amministratore Delegato Gevi Napoli Basket

“Sono davvero emozionato si sia riusciti ad organizzare un evento come questo, in onore di mio padre. Sarebbe stato sicuramente felice di vedere insieme, tra l’altro in un giorno speciale come quello di San Michele, le squadre di Napoli e Vasto, progetti sportivi che ha sempre sostenuto con passione e nei quali ha creduto sin dal primo momento, proprio come un padre fa coi suoi figli. L’intero ricavato della vendita dei biglietti verrà donato al reparto di Oncologia Pediatrica dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli. Mio padre, un esempio per tutti noi, è sempre stato vicino ai temi riguardanti le persone che vivono da vicino la sofferenza e, grazie anche alla fondazione dell’Associazione “In Nome di Concetta Onlus”, ha più volte realizzato progetti in sinergia con le principali strutture della città”.