Gattorna e Polselli: la pizza verace conquista il Sudamerica

Da Napoli all’altro lato del mondo, dove il vento del Río de la Plata sembra voler custodire profumi e memorie venute da lontano, la pizza verace continua il suo viaggio antico e sempre nuovo, e a guidarla in questo percorso che attraversa oceani e culture è Néstor Gattorna, tecnico del Polselli Team e Ambasciatore AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) in Argentina, che con la sicurezza di chi conosce a fondo il mestiere porta con sé le storiche farine Polselli di Arce e l’arte più autentica del forno napoletano, diffondendola con una dedizione che ha il sapore delle cose tramandate e mai inventate.

Fondatore della pizzeria “Siamo nel Forno” di Buenos Aires (prima realtà argentina certificata AVPN e presenza fissa nelle guide internazionali come 50 Top Pizza) Gattorna prosegue oggi il suo cammino come un instancabile custode della tradizione, e lo fa anche attraverso le masterclass che, sotto l’egida tecnica di Polselli, lo hanno visto impegnato a novembre tra Montevideo e Buenos Aires e che culmineranno il 4 dicembre con l’ultima tappa del Polselli Latin America Tour 2025, interamente dedicata ai canoni della vera pizza napoletana.

Nelle sue lezioni riecheggia spesso una frase che è più un principio morale che un semplice aforisma “La pizza napoletana non si insegna: si tramanda” e proprio in questa convinzione risiede la forza del suo lavoro, perfettamente in linea con lo spirito dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, che da anni tutela metodo, materie prime e quel rispetto delle regole che non soffoca la creatività, ma la rende possibile.

Così, mentre Polselli continua da tre anni il suo percorso di formazione tecnico-professionale nel continente sudamericano, creando un ponte sempre più solido tra la Campania e l’Argentina, le giornate guidate da Gattorna dimostrano che quando la tradizione parte dalle mani di un tecnico riconosciuto AVPN non si parla di marketing, bensì di un vero atto culturale, un passaggio di eredità che unisce popoli, storie e forni, perché Napoli e Buenos Aires, pur lontane, condividono la stessa emozione che nasce davanti a un impasto che lievita e si fa promessa di convivialità, e grazie al lavoro congiunto di AVPN, Polselli e figure come Néstor Gattorna questa promessa continua a rafforzarsi, trasformando la pizza verace in un patrimonio vivo e senza confini.