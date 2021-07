Fuorigrotta, malore mentre cammina per strada: 87enne morto in via Terracina

Cronaca di Napoli: un uomo di 87 anni è morto a causa di un malore accusato in Via Terracina (quartiere Fuorigrotta).

Tragedia a Fuorigrotta (quartiere a Ovest di Napoli) nella mattina di giovedì 8 luglio. Come riportato da “Fanpage”, un uomo di 87 anni è morto in via Terracina dopo aver avvertito un malore mentre camminava in strada, forse a causa forte del caldo di questi giorni.

La tragedia è avvenuta intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l’ambulanza del 118, subito allertata da chi ha assistito alla scena. Tuttavia, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’anziano.