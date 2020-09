Frignano: ferisce il fratello, si barrica in casa e minaccia il suicidio

Si è consegnato al termine di una lunga trattativa l’uomo che ha prima ferito il fratello con un coltello e dopo ha minacciato di togliersi la vita a Frignano.

Con un coltello da cucina e per futili motivi ha ferito il fratello e poi si è barricato in casa minacciando di togliersi la vita. E’ accaduto nella serata di ieri a Frignano, in provincia di Caserta, dove i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti presso una privata abitazione. Qui il personale sanitario del 118, giunto poco prima, aveva segnalato una persona ferita in seguito a una lite in famiglia.

La vittima, trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale civile Giuseppe Moscati di Aversa, è stata sottoposta alle cure e non risulta in pericolo di vita. L’aggressore 48enne, invece, dopo aver ferito il fratello, si è barricato in casa minacciando il suicidio.

I carabinieri hanno così attivato il protocollo di negoziazione con il personale specializzato del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Caserta che ha avviato una trattativa con l’uomo, protrattasi per l’intera notte. In mattinata, il 48enne ha desistito dal suo intento e si è consegnato illeso ai militari.