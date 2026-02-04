Francesco Renga arriva al teatro Augusteo con il suo “Live Teatri 2026”

Francesco Renga, in gara al festival di Sanremo, annuncia il suo “LIVE TEATRI 2026” che farà tappa anche a Napoli, al teatro Augusteo.

In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”, Francesco Renga annuncia “LIVE TEATRI 2026”, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. Mercoledì 7 ottobre alle ore 21 si esibirà a Napoli, al Teatro Augusteo, nella sua unica tappa in Campania organizzata da Veragency.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio. Info su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

A seguito dell’ultima tournée ANGELO–VENTI, Francesco Renga torna live in venue più intime, ripercorrendo i maggiori successi della sua discografia. Le date partiranno da Milano il 3 ottobre al Teatro Arcimboldi, per poi proseguire a Napoli il 7 ottobre al Teatro Augusteo, a Roma il 9 ottobre al Teatro Brancaccio, a Bari il 17 ottobre al Teatro Team, a Legnano (MI) il 23 ottobre al Teatro Galleria, a Firenze il 25 ottobre al Teatro Verdi, a Mantova il 28 ottobre al Teatro Palaunical, a Brescia il 30 ottobre al Teatro Dis_Play, a Torino il 31 ottobre al Teatro Colosseo, a Bologna il 3 novembre all’Europauditorium, per concludersi a Padova il 6 novembre al Gran Teatro Geox.

Francesco Renga è in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo (24–28 febbraio 2026) con il brano “Il meglio di me”, una fotografia sincera e intensa di un momento significativo dell’artista, che attraverso un’intima riflessione sul proprio percorso di crescita si confronta con fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri; nella serata di venerdì 27 febbraio, dedicata alle cover, Francesco Renga si esibirà insieme a Giusy Ferreri in “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione del capolavoro di “Space Oddity”, cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970, in un emozionante omaggio a Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e al grande paroliere della musica italiana, Mogol.

Con questa partecipazione al Festival si apre una nuova fase nella storia del cantautore, che ha da poco firmato con Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, con oltre 40 anni di carriera, Francesco Renga ha debuttato come frontman di uno dei più influenti gruppi rock degli anni ‘90, i Timoria, per poi proseguire la sua carriera artistica negli anni 2000 intraprendendo un percorso da solista. Francesco Renga ha pubblicato 9 album d’inediti (di cui uno insieme a Nek), 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), 39 singoli, oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 10 d’oro tra album e singoli.

Oltre alla musica, Renga ha partecipato anche a progetti televisivi. Nel 2015 è stato giudice della 14ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di giudice a The Voice, affiancato da J-Ax, Al Bano e Cristina Scabbia. Dal 4 novembre al 12 dicembre 2020 è stato giudice del programma di Canale 5 “All Together Now”, per poi essere riconfermato nell’edizione del 2021.