Eventi a Napoli, tanti appuntamenti nel mese di giugno: Vasco Rossi stasera al Maradona

Eventi a Napoli in programma nel mese di giugno: dai concerti di Vasco Rossi e Gigi D’Alessio al Pizza Village sul Lungomare.

L’estate sta arrivando e il mese di giugno sarà pieno di eventi a Napoli, ormai tornata a ripopolarsi di tanti turisti come non accadeva da un paio di anni causa pandemia.

Davvero tanti gli appuntamenti di rilievo nella città partenopea, caratterizzati da musica ed enogastronomia: ecco una rapida carrellata dei principali eventi di giugno.

Martedì 7 giugno: Vasco Rossi in concerto allo Stadio Maradona

Tutto esaurito per il concerto che il re del rock italiano terrà questa sera allo stadio “Diego Armando Maradona”. Il nuovo tour del “Blasco” (che il prossimo 7 febbraio festeggerà i 70 anni) arriva nella città partenopea dopo il trionfale concerto del 3 luglio 2015, quando nell’allora “San Paolo” 49mila fan andarono in delirio per il suo concerto (in cui venne registrato Tutto in una notte – Live Kom 015).

Venerdì 17 e sabato 18 giugno: Gigi D’Alessio in concerto a Piazza del Plebiscito

Il concerto di Gigi D’Alessio previsto per il 17 giugno a Piazza del Plebiscito è già sold out. Per questo, la serata “Uno come te – Trent’anni insieme” raddoppia a grande richiesta il 18 giugno, sempre nella stessa piazza. Per festeggiare i 30 anni di carriera del cantautore napoletano ci sarà l’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino oltre che molti ospiti di prestigio, tra cui Clementino, Alessandro Siani, Amadeus e Fiorello.

Da venerdì 17 a domenica 26 giugno: Pizza Village Napoli sul Lungomare

Napoli pronta a celebrare la decima edizione del Pizza Village, in programma dal 17 al 26 giugno sul lungomare partenopeo. Rinnovata la formula dei 10 giorni della kermesse, con le sue pizzerie in batteria pronte ad accogliere i top player tra i maestri pizzaioli, l’area “Pizza Tales – Racconti di pizza” riservata agli incontri tematici di enogastronomia con numerosi ospiti e personaggi vip che si confronteranno e sperimenteranno le future evoluzioni del settore e, ovviamente, tanta musica ed intrattenimento.

Martedì 21 giugno: Festa della Musica con Malika Ayane a Castel Sant’Elmo

Malika Ayane sarà protagonista a Napoli della Festa della Musica. Il prossimo 21 giugno terrà un concerto speciale sulla Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo (fino ad esaurimento posti, prenotazioni azzurro service.net). Ad accompagnarla ci sarà l’orchestra ritmica sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella.

Sabato 25 e domenica 26 giugno: Ultimo in concerto allo Stadio Maradona

Oltre a Vasco Rossi, lo Stadio Maradona accoglierà il doppio concerto di Ultimo, uno die più apprezzati cantautori del momento, che fa tappa anche a Napoli col suo tour Vieni nel mio cuore. Per Ultimo è davvero un momento d’oro, rafforzato dal successo della sua collaborazione con Ed Sheeran nel singolo 2step.

Da sabato 25 a domenica 27 giugno: Fiera internazionale Mediterraneo wine & food and travel a Castel dell’Ovo

Dal 25 al 27 giugno, Castel dell’Ovo ospiterà “Mediterraneo wine & food and travel”, manifestazione internazionale che vedrà la presenza di aziende del nostro territorio ma anche estere, istituzioni e soprattutto buyer, al fine di creare sinergie di Business ed integrazione con prodotti di eccellenza.