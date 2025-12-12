Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, mercatini di Natale, Villaggio di Babbo Natale, concerti e le ultime novità del cinema.

Natale al MANN

Il MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli e CoopCulture, presentano un programma ricco di iniziative dedicate al pubblico per tutto il periodo delle festività, con appuntamenti che uniscono musica, narrazione, scoperta e creatività, pensati per coinvolgere visitatori di ogni età.

Le celebrazioni si svolgeranno il 14 e il 21 dicembre, ore 10.30 e 12.00 con Benvenuti al MANN – Speciale Natale, una visita guidata per individuali dedicata alla scoperta delle principali collezioni del Museo, compreso il nuovo allestimento Domus. Il percorso intreccia i miti e le leggende dell’antichità con tradizioni natalizie ancora vive oggi: dalle allegorie che hanno trovato spazio nel presepe ai rimandi ai dolci delle feste, fino alle celebrazioni romane di questo periodo.

Per maggiori info clicca qui

Al Centro commerciale Campania “Il Panariello della Fortuna”

Il Centro commerciale Campania si prepara a vivere un Natale indimenticabile con l’iniziativa “Il Panariello della Fortuna”, un concorso che trasforma ogni acquisto in un’occasione di vincita e divertimento.

Dal 12 dicembre al 2 gennaio 2026, i visitatori potranno partecipare a questa emozionante iniziativa e provare a vincere Gift Card del Campania del valore fino a 3.000 euro.

Per maggiori info clicca qui

“Villaggio di Babbo Natale” in piazza del Plebiscito

Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 10.00 in piazza del Plebiscito a Napoli sarà inaugurato il “Villaggio di Babbo Natale”; realizzato dalla Camera di Commercio nell’ambito dell’iniziativa “Illuminiamo Napoli”, attivo fino al 21 dicembre.

Per maggiori info clicca qui

Avellino Christmas Village

Il periodo più magico dell’anno è arrivato e tra le mete preferite degli italiani ci sono i mercatini natalizi. Artigianato, eccellenze da degustare, ma anche spettacoli, artisti di strada e concerti e degustazioni. È questa la proposta della seconda edizione dell’Avellino Christmas Village, in programma dal 6 dicembre all’11 gennaio in Piazza della Libertà.

A Seiano il Villaggio del Gusto

A Seiano il Natale non si annuncia: affiora lentamente tra le pietre del borgo, come un respiro caldo che attraversa vicoli, terrazze sul mare e antiche abitudini di comunità. Nel primo fine settimana del mese, il 6 e il 7 dicembre, e poi ancora il 13 e il 14, l’antico cuore di Vico Equense si prepara a trasformarsi nel “Villaggio del Gusto”, un piccolo universo festoso in cui la tradizione incontra la magia e i sapori diventano la lingua più sincera delle feste.

Natale al Centro Commerciale Jambo

A bordo del Jambo Airlines, dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con esperienze in realtà aumentata e numerosi eventi nel più grande bene confiscato alla criminalità in Campania. Un volo sul simulatore, a grandezza naturale e in esclusiva nazionale, per visitare il Villaggio di Babbo Natale a Trentola Ducenta e tante altre destinazioni gratuite per tutta la famiglia.

Per maggiori info clicca qui

A Bagnoli le luci d’artista di “N’atu Natale”

Al “Parco San Laise” di Bagnoli si accendono le luci d’artista di “N’atu Natale”. Il via sabato 6 dicembre 2025 alle ore 18.00.

Il Natale quest’anno a Bagnoli avrà un’atmosfera tutta speciale. Il Parco San Laise (Ex Base Nato di Bagnoli), un luogo simbolo della trasformazione del quartiere, apre le sue porte alla magia delle feste con il Parco Magico allestito con luci d’artista, il Villaggio di Natale e i Mercatini di Natale, appuntamenti pensati per far incontrare persone, comunità, creatività e tradizioni.

Natale a Napoli 2025

Il Comune di Napoli presenta “Natale a Napoli 2025”, il grande cartellone delle iniziative culturali che, dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, trasformerà la città in un palcoscenico diffuso dedicato all’incontro, alla bellezza e alla partecipazione.

Ad aprire il calendario, dal 13 dicembre al 5 gennaio, è “Sacro Sud”, il festival ideato e diretto da Enzo Avitabile e prodotto da Black Tarantella.

Nelle chiese di Santa Maria Donnaregina Nuova, San Pietro ad Aram, Sant’Anna dei Lombardi e San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio, si alternano suoni e culture provenienti da Spagna, Romania, Gambia, Olanda, Iran e Italia, con artisti come Piñana, Balanescu Quartet, Sona Jobarteh, Ernst Reijseger, Ramin Bahrami & Massimo Mercelli e lo stesso Avitabile.

Per il programma completo clicca qui

Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione

Nella Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi 1, la magia del grande schermo e la potenza evocativa del jazz si ritrovano nella rassegna cinematografica “Note in pellicola: Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione”, ideata e curata da Lino Volpe.

Sei appuntamenti domenicali, dal 16 novembre al 21 dicembre, alle ore 10:30 (ingresso libero fino a esaurimento posti), per esplorare il profondo legame tra musica e immagine, tra biografie leggendarie e improvvisazioni sonore, tra memoria e visione. Ogni proiezione sarà accompagnata da ospiti d’eccezione, esperti del settore musicale, cinematografico e archivistico, che offriranno spunti di riflessione e approfondimenti tematici.

Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione presso la Chiesa di San Potito tutte le domeniche dal 16 novembre al 21 dicembre | ore 10:30. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Natale Village: all’A1Expò di Caserta

Al Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Caserta Sud), arrivano i fedeli elfi di Babbo Natale per la quarta edizione di Natale Village, l’evento che trasforma ogni dicembre in un mondo di luci, profumi e sorrisi. Il magico villaggio aprirà le sue porte dal 5 all’8, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 dicembre 2025, regalando a grandi e piccini un’esperienza immersiva nel cuore del Natale.

Gli orari di apertura per il pubblico saranno il venerdì dalle 15:00 alle 22:00 e il sabato e nei giorni festivi dalle 10:00 alle 22:00.

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni – eventi dal 4 Novembre in città

Prende il via la rassegna “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni” con un programma diviso in quattro sezioni.

Un viaggio nella parte più intima della città, un percorso collettivo di conoscenza, arte e spiritualità che restituirà a Napoli il suo ruolo di crocevia tra culture, linguaggi e sensibilità. Tutto questo è Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni, la rassegna, ideata e promossa dall’ Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli , finanziata nell’ambito dell’ accordo per la Coesione della Regione Campania, proposta a cittadini e turisti dal 4 novembre 2025 all’8 gennaio 2026.

Per maggiori info clicca qui

Notte Bianca di Caserta

Caserta si prepara a brillare ancora una volta domenica 7 dicembre 2025, quando la città darà vita alla quarta edizione della Notte Bianca di Caserta.

Tra le novità più significative dell’edizione 2025 spicca l’ampliamento del percorso urbano: Piazza Mercato e Piazza Sant’Anna entreranno ufficialmente a far parte del circuito degli eventi, insieme al tradizionale asse di Corso Trieste, Piazza Vanvitelli e Via Mazzini. L’obiettivo è chiaro: rendere la Notte Bianca un’esperienza realmente corale, diffusa e inclusiva, capace di abbracciare l’intera comunità cittadina e i visitatori provenienti da tutta la regione.

Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli

Mostra “Totò e la sua Napoli”

Dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026 l’esposizione Totò e la sua Napoli, sarà aperta al pubblico nella sala Belvedere al piano terra del Palazzo Reale di Napoli e sarà visitabile, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con ultimo ingresso alle ore 18.00, con un biglietto dedicato di 10,00 euro (ridotto 8 euro).

Anastasia dal 3 al 6 gennaio 2026 al Teatro Palapartenope

Presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Napoli nel corso di una partecipata conferenza stampa, “Anastasia – Il Musical” si prepara a incantare il pubblico partenopeo. Dopo una tournée trionfale e una lunga scia di sold out in tutta Italia, lo spettacolo approda al Teatro Palapartenope da sabato 3 a martedì 6 gennaio 2026.

Per maggiori info clicca qui