Eventi a Napoli 8-9 gennaio: Carlo Buccirosso e Biagio Izzo all’Augusteo con “Due vedovi allegri”

Eventi di sabato 8 e domenica 9 gennaio a Napoli: grandi appuntamenti a teatro e gran finale per il Magico Parco di Santa Claus alla Mostra d’Oltremare.

Il fine settimana di sabato 8 e domenica 9 gennaio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Augusteo: Carlo Buccirosso e Biagio Izzo in scena con “Due vedovi allegri”

Promette scintille il duo composto da Carlo Buccirosso e Biagio Izzo nella commedia “Due vedovi allegri”, in scena fino a domenica 16 gennaio all’Augusteo dopo indimenticabili duetti al cinema (come nei film L’amico del cuore e Amore a prima vista di Vincenzo Salemme).

Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco affetto da ansie e paure, costantemente in ricerca di affetti e certezze in una vita che sembra riservargli null’altro che sospetti di congiure e preoccupazioni di malattie, persa la sua amata moglie a causa di un virus si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato. Il crac lo ha costretto a riempirsi casa della merce invenduta e a dover lottare contro l’ombra incombente della banca concessionaria del mutuo, che a causa dei mancati pagamenti minaccia l’esproprio del suo appartamento.

La vita di Cosimo sarebbe più vuota e monotona senza la costante allegra presenza di Salvatore, vedovo, bizzarro custode del palazzo…

Trianon Viviani: “Belle époque e polvere da sparo” con Margherita Di Rauso e Lello Giulivo

Sabato 8 gennaio, alle 21, il Trianon Viviani ospita “Belle époque e polvere da sparo”, commedia in un atto scritta e diretta da Paolo Coletta, con Margherita Di Rauso e Lello Giulivo. In questo divertente “noir” musicale, la scena è ambientata tra artisti e impresari teatrali in uno dei periodi più folli, effimeri, edonistici e creativi della modernità: la belle époque.

Tra le canzoni del café chantant e le macchiette di Maldacea e Viviani, spicca la figura della soubrette, che a Napoli si trasforma in “sciantosa”, una donna seduttrice, libera da legami, pronta ad ammaliare l’uomo e che in realtà fugge da povertà e disperazione…

Teatro Totò: Oscar Di Maio in scena con “Cornuti e Contenti”

Un Natale tutto da ridere al Teatro Totò, dove, fino al prossimo 9 gennaio, ci sarà Oscar Di Maio con lo spettacolo scritto e diretto da Marco Lanzuise, “Cornuti e Contenti”, Con lui anche Alessandra Borrelli, Monica Assante di Tatisso, Luciano Salvetti, lo stesso autore e regista Lanzuise e Ciro Scherma. Il pittore Leonardo De Chiereca – si legge nelle note dello spettacolo – vivendo d’arte, campa sulle spalle della moglie Mary impiegata nelle ferrovie e gelosa del marito perché sospetta abbia un’amante. Il pittore spera di risollevarsi economicamente lavorando per la Curia che gli commissiona dipinti in più chiese di Napoli.

Katia, l’amante, stanca del rapporto clandestino, minaccia di svelare la sua relazione alla moglie del pittore. Questi, impotente nell’impedirle il proposito, convince un suo cliente gay a travestirsi da donna per recitare la parte della moglie alla visita di Katia…

Mostra d’Oltremare: gran finale il Magico Parco di Santa Claus

Fino a domenica 9 gennaio, il Parco Robinson della Mostra D’Oltremare si trasforma nell’incantato Parco di Santa Claus, nel quale i bambini potranno vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l’omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino. I piccoli potranno inoltre passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale e visitare la fabbrica del giocattolo. Per tutti, grandi e piccini, luminarie e addobbi natalizi, un’area food, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il Christmas Circus, oltre, infine, all’arrivo della Befana.