Euro 2020, al gol di Jorginho anche a Napoli esplode la festa

Con fuochi d’artificio e cortei, anche Napoli ha festeggiato durante la notte alla rete decisiva dell’ex centrocampista partenopeo, che ha trascinato la Nazionale alla finale di Euro 2020.

E’ esplosa anche a Napoli la festa per la vittoria dell’Italia contro la Spagna a Euro 2020. Al gol del mai dimenticato ex calciatore del club azzurro Jorginho, in strada si sono riversati centinaia di tifosi con bandiere e trombe che hanno percorso le vie del centro cittadino ma manifestazioni di esultanza si sono registrate anche nei quartieri periferici e in altre località della Campania. Il tutto con l’accensione di fuochi d’artificio.

Cortei di auto hanno fatto rivivere le ‘notti magiche’ colorate d’azzurro in attesa della finale di domenica. Al termine della partita i tifosi hanno lasciato le aree allestite in alcune piazze nel centro storico e all’esterno dei bar e hanno cominciato a intonare cori in corteo nelle vie della città, dal lungomare ai quartieri del centro.