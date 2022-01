Ettore Rosato (IV): “Se Draghi lascia Palazzo Chigi conseguenze per il Governo”

Ettore Rosato (IV): “Se Draghi lascia Palazzo Chigi ci saranno conseguenze rispetto all’azione di Governo”.

“Non è facile trovare il candidato alla Presidenza della Repubblica che raccolga un consenso trasversale nel Parlamento perché si parte da posizioni ideologiche diverse, come è naturale che sia.

È evidente che per trovare una figura unitaria che metta d’accordo tutti occorra uno sforzo importante.

Non me la sento di dire che se Draghi lascia Palazzo Chigi si può trovare facilmente un sostituto. Penso che ci sarebbero delle conseguenze rispetto all’azione di questo Governo, che è quello più autorevole che possiamo avere in questo Paese. Bisognerà essere consapevoli. Questo non vuol dire che Draghi non possa fare il Presidente della Repubblica ma vuol dire fare le scelte con grande consapevolezza per quello che può accadere”.

Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera e Presidente di Italia Viva, nel corso della trasmissione Studio Mattina di Canale 9 intervistato dal giornalista Marco Caiano.

“Immaginare che Draghi sia l’unica persona in grado di svolgere il compito di Presidente del Consiglio può essere considerata una sconfitta della politica ma è chiaro che, guardando al recente passato, penso che con Draghi abbiamo già avuto una vittoria della politica.

Quando si è esaurita l’esperienza del governo di Giuseppe Conte, peraltro con un nostro gesto che a quell’epoca non fu capito, ma che oggi immagino possa essere interpretato in maniera diversa, fu una vittoria della politica costruire un nuovo governo” ha concluso l’onorevole Rosato.