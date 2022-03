Domani chiude il centro vaccini anti-covid alla Mostra Oltremare

L’Asl Napoli 1 comunica che domani 31 marzo 2022 è l’ultimo giorno di vaccinazioni contro il covid alla Mostra d’Oltremare di Napoli, attivo dall’8 gennaio 2021.

Dopo la chiusura della Stazione Marittima di Napoli e del centro vaccinale all’Atitech di Capodichino l’Asl Napoli 1 comunica l’interruzione del servizio vaccinazioni anti covid alla Mostra d’Oltremare. La Fagianeria di Capodimonte resta invece aperta come unico grande centro di emergenza.

Alla Mostra d’Oltremare domani saranno quindi aperti per l’ultimo giorno i box vaccinali nel padiglione 1. Lo spazio per i profughi ucraini rimarrà aperto alla Mostra anche dal 1 aprile, in un’area molto ridotta, che verrà ridisegnata nella prima settimana del mese.

Per i napoletani restano invece aperti per il vaccino la Fagianeria, dieci distretti delle Asl nel territorio partenopeo, molte farmacie e medici di base.