Diritti tv Serie A, Dazn respinge l’offerta da 500 milioni di Sky

La tv satellitare aveva messo sul piatto mezzo miliardo di euro per la condivisione dei diritti tv della Serie A.

Dazn ha rifiutato una offerta avanzata da Sky di condivisione dei diritti tv della Serie A. E’ quanto riporta Bloomberg citando fonti a conoscenza della vicenda. L’emittente satellitare che aveva finora detenuto i diritti tv del massimo campionato italiano avrebbe offerto una cifra che si aggira attorno ai 500 milioni di euro per mantenere l’app di Dazn sul set-top box di Sky, oltre al servizio satellitare. L’emittente americana, che non ha voluto commentare l’indiscrezione a Bloomberg così come Sky, avrebbe dunque respinto l’offerta.

Lo scorso marzo Dazn si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni grazie a un investimento, effettuato in collaborazione con Tim che fornirà supporto infrastrutturale, per 2,5 miliardi di euro.