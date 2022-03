Decima Municipalità, apertura pomeridiana per le sedi comunali di via Cariteo e Bagnoli

E’ stata attivata l’apertura pomeridiana per le sedi comunali di via Cariteo e Bagnoli solo in alcuni giorni e orari per garantire e agevolare alcuni servizi ai cittadini.

Carmine Sangiovanni, presidente della Decima Municipalità Fuorigrotta-Bagnoli, comunica ai cittadini che in orari pomeridiani in soli due giorni alla settimana sarà aperto lo sportello per il rilascio delle carte d’identità elettroniche sia presso la sede comunale di via B. Cariteo e sia presso la sede di Bagnoli via Acate, 65.

Nel dettaglio ecco i giorni, gli orari e quali servizi saranno disponibili:

Il MARTEDI’ a partire dal 22 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sede comunale di Via Cariteo – Fuorigrotta – sarà attivo lo sportello rilascio CARTE D’IDENTITA’. Per usufruire del servizio sarà necessario prenotarsi al numero 7950310 .

Il GIOVEDI' a partire dal 24 marzo 2022 dalle ore 15 alle ore 18.00 sarà attivo lo sportello rilascio CARTE D'IDENTITA' presso la sede di Bagnoli via Acate, 65. Per usufruire del servizio sarà necessario prenotarsi al numero 081 7950301.

Si precisa che il rilascio delle carte d’identità è solo per residenti di Fuorigrotta e Bagnoli. Inoltre le prenotazioni non potranno per ciascuno dei giorni indicati di apertura pomeridiana superare il numero 25 di richieste per la sede di Fuorigrotta e numero 15 per la sede di Bagnoli.

“Con l’apertura di due pomeriggi a settimana dello sportello per il rilascio delle carte d’identità elettroniche si continua a migliorare l’efficienza dei servizi ai cittadini” – dichiara Carmine Sangiovanni, presidente della Decima Municipalità Fuorigrotta-Bagnoli.