Scuola, De Luca: “Solo il governo non vede l’emergenza, bimbi usati come cavie”

Le parole del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sull’ordinanza che prevede Dad per tre settimane per le medie e le elementari.

“Noi riteniamo di muoverci su un piano di piena legittimità. Siamo in una situazione di straordinaria e drammatica emergenza, che solo il governo non vede. La cosa davvero scandalosa è che il governo non ha riunito il Comitato tecnico scientifico come chiesto da tutte le Regioni, per avere una base sanitaria oggettiva e autorevole su cui fondare le decisioni. La nostra ordinanza invece, è conseguente alle valutazioni della nostra Unità di crisi e di tutti i dirigenti sanitari, sul piano epidemiologico e vaccinale”. Lo dice in una intervista a La Repubblica il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sull’ordinanza che prevede Dad per tre settimane per le medie e le elementari in quella regione.

“Consegniamo al Tar i dati oggettivi che motivano la gravità della situazione”, prosegue, “Dobbiamo aspettare le tragedie per decidere misure di prevenzione minima, del tutto proporzionate e che non coinvolgono gli istituti superiori, con tassi di vaccinazione più elevati? Ho la sensazione che tra qualche giorno saremo tutti nella stessa condizione”.

“L`azione di governo sulla pandemia rimane ispirata alle mezze misure. So bene che nel governo c`è chi ostacola ogni misura netta, dopo aver strizzato l`occhio ai No Vax e contrastato perfino il Green Pass. Vedo un misto di ottusità burocratica e centralismo arrogante Per non parlare della presa in giro della multa da 100 euro. Bambini come ‘cavie’? Quando le misure che si prendono prescindono dalla realtà vera che c`è nei territori e negli ospedali; quando si continua sulla linea del ‘fare finta’, le conseguenze rischiano di pagarle i più piccoli. Non mi sento vincolato al ‘politicamente corretto’. Dico quello che vedo”, conclude De Luca.