Covid, De Luca: “In Campania nessuna emergenza, ma vaccinate bimbi” (VIDEO)

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì sulla questione vaccini.

“Non abbiamo emergenze particolari per quanto riguarda il Covid, ma manteniamoci comunque prudenti: è appena cominciato l’anno scolastico”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.

Per quanto riguarda i vaccini anti Coronavirus, il governatore ha aggiunto: “Non c’è ancora la chiarezza necessaria, quindi, aspettiamo ancora un po'”. Ha, però, invitato a fare “subito i vaccini ordinari per i bambini. A New York – ha detto – hanno dichiarato lo stato di emergenza per il riemergere della poliomielite. A New York e non in Paesi dell’Africa o dell’Asia, quindi, facciamo attenzione e tuteliamo in maniera rigorosa la salute dei nostri bambini”, ha concluso De Luca.