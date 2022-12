Covid, nuova ordinanza di De Luca: tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina

Per scongiurare l’allarme Covid in Campania, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha firmato un’ordinanza che obbliga i viaggiatori in arrivo a Capodichino dalla Cina a sottoporsi al tampone.

Covid in Campania | I viaggiatori in arrivo all’aeroporto internazionale di Napoli dalla Repubblica Popolare cinese, anche attraverso scali nazionali o internazionali, sono obbligati a sottoporsi al tampone molecolare o antigenico organizzati presso lo scalo di Capodichino. A prevederlo un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che prevede maggiori controlli e monitoraggio anti-Covid per chi sbarca in città.

L’ordinanza ricorda che, in caso di riscontrata positività, è obbligatorio “osservare l’isolamento fiduciario prescritto dalla normativa vigente e di sottoporsi a tampone molecolare per ulteriori approfondimenti ed eventuale genotipizzazione”. Spetta all’Usmaf, in raccordo con la Gesac, la Protezione civile regionale e con il supporto dell’Asl Napoli 1, assicurare presidi all’interno all’aeroporto internazionale di Napoli per la somministrazione di tamponi ai viaggiatori, “assicurare l’ampia diffusione del presente provvedimento presso le compagnie aeree interessate, al fine della informativa all’utenza”.

Si raccomanda, inoltre, ai cittadini “di indossare idonei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree negli aeroporti nonché in tutti i luoghi al chiuso e in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento interpersonale”.