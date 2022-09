Controlli ambientali a Casandrino e Grumo Nevano: denunce e sequestri

Passate al setacciato diverse zone di Grumo Nevano e Casandrino allo scopo di contrastare i reati di natura ambientale.

Operazione a largo raggio per i Carabinieri della compagnia di Caivano che insieme ai colleghi della stazione forestale di Napoli hanno setacciato diverse zone di Grumo Nevano e Casandrino allo scopo di contrastare i reati di natura ambientale. Durante le operazioni i militari hanno individuato diversi siti con all’interno rifiuti pericolosi.

A Casandrino – in via Melitiello – sono stati rinvenuti degli scarti tessili e dei mobili abbandonati mentre a Grumo Nevano – in una strada sterrata di via prolungamento San Domenico – sono state scoperte più aree all’interno delle quali erano stati abbandonati scarti edili, tessili e amianto. Le aree sono state messe in sicurezza e segnalate agli enti competenti per la bonifica.

Sempre a Casandrino è stata denunciata per smaltimento illecito di rifiuti un’incensurata residente nel campo rom di Giugliano in Campania. La donna, una 40enne, è stata sorpresa mentre trasportava con la propria auto diverso materiale in ferro. Per la donna anche le sanzioni al codice della strada visto che il mezzo non aveva l’assicurazione e lei non aveva mai conseguito la patente. L’auto è stata sequestrata.