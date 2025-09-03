Concerto di Ligabue, modifiche alla circolazione stradale

Modifiche alla circolazione stradale in vista del concerto di Ligabue in programma sabato 6 settembre a Napoli.

In occasione del concerto di Ligabue, in programma nella serata di sabato 6 settembre in Piazza Carlo di Borbone, il Comune di Caserta ha adottato una serie di provvedimenti volti a favorire un corretto svolgimento di questa importante manifestazione per la città. Con un’ordinanza a firma della Comandante della Polizia Municipale, Luciana Spissu Mele, sono state stabilite delle modifiche alla circolazione stradale, in tutte le zone del centro città, che saranno in vigore dalle ore 12,00 di sabato 6 settembre fino alle ore 3,00 del giorno successivo.

Ci sarà la chiusura di Viale Douhet, all’incrocio con Via Fanin, in direzione Viale Ellittico, così come in Viale Carlo III di Borbone, all’intersezione con il sottovia Olimpia Starich. Previsto, poi, il divieto di svolta a sinistra in Viale Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da Viale della Libertà, che saranno obbligati, all’altezza di Largo Amico, a svoltare a destra o in Via Roma o in via Cesare Battisti.

In Via Roma, infatti, è stato istituito un senso unico di marcia, direttrice Largo Amico-Via Unità Italiana. Divieto di svolta a destra in Viale Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da via Battisti. Sempre nei pressi di Via Roma sono previste numerose modifiche alla circolazione. Nel dettaglio, per i veicoli provenienti da Corso Trieste è fatto obbligo di svoltare a sinistra in Via Don Bosco e successivamente a sinistra in Via Roma. Per i mezzi che arrivano da Via Renella e Piazza Sant’Anna, invece, è obbligatoria la svolta a destra, sempre in Via Roma. Chiusa al traffico Via Daniele (eccetto residenti).

Per i veicoli provenienti da Via Ferrarecce e Via Sud Piazza d’Armi è fatto obbligo di proseguire in direzione Monumento ai Caduti. Chiuso al traffico Corso Trieste, all’incrocio con Piazza IV Novembre (Monumento di Caduti), e nell’intersezione con Via Colombo. Qui i veicoli dovranno imboccare necessariamente la stessa via Colombo o Via Don Bosco.

Sarà chiusa al traffico, poi, Via Alois, mentre i veicoli provenienti da Via Battistessa dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra in Piazza Matteotti. Inoltre, è stato istituito un senso unico di marcia in Via Camusso, nel tratto compreso tra Via San Francesco d’Assisi e Via Santorio. Obbligo di svolta a sinistra, per i mezzi provenienti da Via Sardegna.

Chi proviene da Via Camusso e Via Santorio, potrà svoltare a sinistra in Via Tescione o proseguire diritto in Via Ruggiero. I veicoli provenienti da via G.M. Bosco, invece, all’incrocio con Corso Giannone, saranno obbligati a svoltare a destra verso Largo Aldifreda. Infine, Via Gasparri sarà chiusa al traffico veicolare. Tutte le modifiche alla circolazione stradale, naturalmente, non riguarderanno i mezzi di soccorso, quelli delle forze di polizia, i residenti e gli aventi titolo o diritto. La Commissione Straordinaria invita la cittadinanza a non utilizzare le auto per gli spostamenti, se non in casi strettamente necessari.