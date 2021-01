Comune di Napoli, nuovo rimpasto in giunta: fuori Panini e Buonanno, ecco chi entra

A sei mesi dalle elezioni, nuovo rimpasto nella giunta del Comune di Napoli: lasciano il vice sindaco uscente con delega anche al Bilancio, Enrico Panini e Monica Buonanno, titolare del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nuovo rimpasto nella giunta comunale di Napoli, a sei mesi dalle elezioni amministrative. Entrano nella squadra del sindaco Luigi de Magistris, gli assessori Giovanni Pagano e Marco Gaudini, mentre lasciano il vice sindaco uscente con delega anche al Bilancio, Enrico Panini e Monica Buonanno, titolare del Lavoro e delle Politiche sociali, in giunta da oltre due anni.

Guadini, attuale consigliere comunale, si occuperà di Trasporto pubblico e Viabilità mentre Pagano, sindacalista Usb, avrà la delega del Lavoro. “Ci affidiamo ai giovani – ha detto l’ex pm in conferenza stampa –, abbiamo fatto una scelta molto innovativa e coraggiosa. Non è stata una decisione facile, ma l’obiettivo è lavorare per creare una squadra ancora più coesa”.

De Magistris ha ringraziato Monica Buonanno alla quale “ha proposto un ruolo importante nella nostra squadra istituzionale” e ha proposto a Enrico Panini di “fare il capo di Gabinetto della Città metropolitana, un ruolo strategico”. “Panini – ha detto ancora il sindaco – accetta una sfida difficile e non merita la narrazione tossica di queste ore. Non c’è alcun ridimensionamento politico”.