A Città della Scienza: Luce, Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di Luca Giordano

Un nuovo weekend a Città della Scienza nel segno di Luca Giordano con laboratori dove le diverse discipline si confrontano.

Un weekend dove arte e scienza si incontrano e dialogano. Ispirati dal talento del pittore napoletano barocco Luca Giordano, Città della Scienza inaugura una serie di laboratori, differenziati per fasce d’età, dove le diverse discipline si confrontano. Un salto nell’arte del Seicento, tra luci, ombre, colori brillanti e composizioni dinamiche per raccontare miti e storie antiche.

Dettagli dell’evento:

Questo evento si ripete dal 18 Ottobre 2025 fino al 19 Ottobre 2025. Il prossimo appuntamento sarà il 18 Ottobre 2025 / 09:00

Luogo: Città della Scienza

Categorie: Weekend

Target: Per tutti

Prossime date:

18 Ottobre 2025 / 09:00 – 17:00

19 Ottobre 2025 / 09:00 – 17:00

Un movimento colorato:

Laboratorio dedicato al movimento che diventa colore, che interpreta un gesto. I piccoli partecipanti saranno invitati ad osservare il proprio e l’altrui movimento e a tradurlo in colore.

Luogo: IV Piano Corporea (Sala grande) · Città della Scienza

Categorie: Interactive Lab

Target: 3-6 anni

Prossime date:

18 Ottobre 2025 / 10:30 – 11:00

19 Ottobre 2025 / 10:30 – 11:00

Un mondo che si muove intorno a noi:

Laboratorio dedicato all’osservazione ed alla descrizione del movimento di ciò che ci circonda. Attraverso una serie di oggetti, (palla, piccoli giochi ed oggetti di uso quotidiano) i partecipanti potranno osservare le dinamiche del movimento e le sue traiettorie e farle diventare una composizione grafica, un disegno colorato, o uno schizzo.

Luogo: IV Piano Corporea (Sala grande) · Città della Scienza

Categorie: Interactive Lab

Target: 7-11 anni

Prossime date:

18 Ottobre 2025 / 11:00 – 11:30

19 Ottobre 2025 / 11:00 – 11:30

Luca si muove:

Laboratorio dedicato all’osservazione del moto nelle opere dell’artista, all’individuazione delle traiettorie dei corpi protagonisti dei suoi dipinti. Partendo dall’osservazione dei quadri come ad esempio “Il ratto dei Elena” e “Il trionfo di Galatea” i partecipanti potranno riconoscere le direzioni del movimento e le sue geometrie.

Luogo: IV Piano Corporea (Sala grande) · Città della Scienza

Categorie: Interactive Lab

Target: 8-13 anni

Prossime date:

18 Ottobre 2025 / 11:30 – 12:00

19 Ottobre 2025 / 11:30 – 12:00

Giochi di Luce:

Il cielo si racconta attraverso la luce, la cui natura è sfuggente e ambigua. Cercheremo di capire come si propaga e quali sono i suoi inganni, le informazioni che ci dà e le leggi della natura che riguardano questo elemento affascinante e complesso!

Luogo: LAB 1 Corporea (Piano terra) · Città della Scienza

Categorie: Science Show

Target: Per tutti

Prossime date:

18 Ottobre 2025 / 13:00 – 13:30

19 Ottobre 2025 / 13:00 – 13:30