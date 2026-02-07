Città della Scienza si tinge di magia: un fine settimana tra stelle, amore e carnevale

Città della Scienza spalanca le sue porte per tre appuntamenti speciali, offrendo esperienze uniche per ogni fascia d’età.

Napoli si prepara a vivere un fine settimana dove la conoscenza incontra il divertimento e l’emozione. Dal 13 al 15 febbraio 2026, Città della Scienza spalanca le sue porte per tre appuntamenti speciali che trasformeranno il museo in un palcoscenico vibrante di colori e scoperte, offrendo esperienze uniche per ogni fascia d’età. L’avventura prende il via venerdì 13 febbraio con la “Notte a Colori al Museo“, un camping scientifico dedicato ai piccoli esploratori dai 5 agli 11 anni, speciale Carnevale.

Tra le mostre di Corporea e Insetti & Co., i bambini saranno coinvolti in un’entusiasmante caccia al tesoro colorata, risolvendo enigmi scientifici e scoprendo come la natura utilizzi i colori per la sopravvivenza e l’innovazione. Dopo un affascinante live show nel Planetario per ammirare le nebulose e i racconti mitologici del cielo, i partecipanti condivideranno una cena a base di pizza prima di addormentarsi in sacco a pelo proprio sotto le stelle del Planetario, per poi risvegliarsi insieme con una dolce colazione il mattino seguente.

Il testimone passerà poi al romanticismo e alla tecnologia nella serata di sabato 14 febbraio con il primo “Appuntamento in Via Lattea” dell’anno, pensato per celebrare San Valentino. In questa occasione, il Planetario di Città della Scienza presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo sistema di proiezione, offrendo un’esperienza di sonorizzazione immersiva dove la musica della chitarra classica e dell’elettronica dal vivo danzerà tra le costellazioni.

Le coppie e gli appassionati potranno perdersi nel “Cuore dell’Universo“, partecipando anche alla “due.soundexperience“, un’attività sensoriale che trasforma l’energia del corpo umano in suono. La serata sarà arricchita da un aperitivo di benvenuto con dj set nel Museo Corporea e si concluderà con l’osservazione diretta ai telescopi dei giganti del cielo, guidata dagli esperti astrofili.

Il gran finale è previsto per domenica 15 febbraio con il “Carnevale della Scienza“, una festa diffusa che dalle 10.00 alle 16.00 animerà ogni angolo del centro con maschere, artisti sui trampoli e coriandoli. Il programma è un’esplosione di creatività e laboratori interattivi per tutte le età: dai più piccoli che potranno creare maschere mimetiche e marionette a dita, ai ragazzi che si cimenteranno con gli origami di mostri, i mandala geometrici o la costruzione di antichi zootropi per dare vita al movimento.

La giornata sarà scandita da spettacolari science show, dove la chimica, l’elettricità e il fuoco diventeranno protagonisti di esperimenti sorprendenti capaci di lasciare a bocca aperta adulti e bambini. Città della Scienza invita tutti a partecipare in maschera, offrendo per questa giornata un prezzo speciale molto competitivo per dimostrare che anche la scienza sa vestirsi a festa e regalare meraviglia.