Città della Scienza festeggia la Giornata Mondiale della Luce

In occasione della “Giornata Mondiale della Luce” Città della Scienza è protagonista di una serie di iniziative che coinvolgono istituzioni, enti e centri di ricerca di tutta Italia.

In occasione della “Giornata Mondiale della Luce” Città della Scienza è protagonista di una serie di iniziative che coinvolgono istituzioni, enti e centri di ricerca di tutta Italia in una

vera e propria maratona della conoscenza. Il programma prende il via giovedì 16 maggio 2025 con l’inaugurazione della mostra “Enlighting Covisions – Ibridazioni tra Fisica, Arte e Design”, ospitata presso il Museo Enrico Fermi di Roma, all’interno del Centro Ricerche Enrico Fermi (CREF).

La mostra propone un dialogo affascinante tra arte, design e scienza attraverso oggetti innovativi, exhibit interattivi e opere contemporanee che raccontano fenomeni ottici, in stretta connessione con le installazioni permanenti e gli spazi storici del Museo. La giornata sarà celebrata anche nel museo scientifico di Città della Scienza con una ricca offerta di attività interattive.

Per i più piccoli (3-6 anni) “Luce e acqua”, in collaborazione con Giotto colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza, permetterà di conoscere le proprietà fondamentali della luce e di osservare le diverse reazioni scatenate dall’interazione con l’acqua.

Per i bambini (7-10 anni) saranno 2 i laboratori disponibili: il primo è “Disegni di luce” che offrirà la possibilità di creare sorprendenti immagini di luce grazie all’utilizzo di una macchina fotografica e una semplice fonte luminosa; il secondo è “Che invenzione l’aquilone!” in collaborazione con Campania Felix Kite Team e Amici di Città della Scienza, dove i partecipanti potranno costruire un vero aquilone e scoprirne i principi scientifici che gli permettono di volare.

Per i ragazzi (10-13 anni) “Luce spaziale” spiegherà la collaborazione tra luce del Sole e rotazione della Terra nel regolare il ciclo giorno/notte. Per tutte le età “Luce e Magia” sarà un science show che mostrerà come si comporta la luce quando attraversa diversi materiali.

Non mancheranno le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla rinnovata Mostra Insetti & Co., alla Mostra sui cambiamenti climatici “Antropocene” e gli spettacoli al Planetario. Città della Scienza offre un’opportunità unica per tutta la famiglia di esplorare la scienza in modo educativo e divertente.