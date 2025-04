Città della Scienza, la Primavera della Scienza con tanti eventi per i ponti del 25 aprile e 1°maggio

Per la giornata del 27 aprile il pubblico presente a Città della Scienza potrà prendere parte ad un’esperienza astronomica indimenticabile.

Città della Scienza celebra la Giornata Mondiale della Terra (che ricorre lunedì 22 aprile) con laboratori, incontri con esperti e dimostrazioni per ribadire come sia necessario un approccio rispettoso ed ecosostenibile verso la Natura.

Inoltre, per la giornata del 27 aprile, in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, il pubblico potrà prendere parte ad un’esperienza astronomica indimenticabile: si osserverà l’eclissi solare con telescopi solari e occhialini speciali per ammirare questo spettacolo celeste in totale sicurezza. Non mancheranno orologi solari e tanta passione nel raccontare questo non usuale evento astronomico.

Questo evento si ripete dal 26 Aprile 2025 fino al 27 Aprile 2025. Il prossimo appuntamento sarà il 26 Aprile 2025 09:00